"Izolda tem tendência, caso queira, de ser postulante à reeleição", diz presidente do PDT

O presidente estadual do PDT, deputado federal André Figueiredo, elogiou os quatro pré-candidatos do partido a governador do Ceará e disse que todos têm qualidade para ocupar o cargo. Porém, ele deu destaque particular à vice-governadora Izolda Cela.

"É uma decisão que não será fácil ser tomada. Nós teremos a vice-governadora Izolda assumindo o mandato com a eventual desincompatibilização do governador Camilo (Santana, PT), então ela tem, digamos assim, uma tendência, caso queira, de ser postulante à reeleição, caso queira".

Questionado pelo O POVO se isso a coloca em vantagem na disputa, André apontou: "Veja bem, ela vai ser a governadora. Se ela realmente quiser postular a reeleição, eu creio que sim, será um diferencial". Ele, porém, acrescentou: "Mas isso é uma decisão também que ela tomará em conjunto com Cid (Gomes), com Ciro (Gomes), com todos nós".

André falou durante o encontro do PDT com os pré-candidatos a governador na Região Metropolitana de Fortaleza. O presidente estadual ressaltou o "senso de unidade entre todos os quatro, entre todo o PDT". E fez elogios aos demais nomes.

"O ex-prefeito Roberto Cláudio, da mesma forma, tem percorrido e pela qualidade que ele tem de gestão é um grande nome".

Ressaltou ainda o presidente da Assembleia Legislativa. "O Evandro soma demais dentro da Assembleia."

E completou sobre o deputado federal Mauro Filho. "Mauro Filho é um grande quadro da política econômica, um dos responsáveis pelo equilíbrio das contas do estado do Ceará."

Resumiu sobre os quatro: "Todos os quatro têm a qualidade necessária para dar continuidade ao que o Cid iniciou e ao que o Camilo sequenciou".

Sobre a forma como a decisão será tomada, André Figueiredo salientou o processo de discussão. "Vai ser esse processo, nós estamos sentindo. Estamos, acima de tudo, trabalhando na perspectiva de que o melhor desse processo para enfrentar nosso possível adversário será o escolhido", resumiu.

Com informações do repórter Carlos Holanda

