"Eu não perco as esperanças, não", diz Cid sobre PSD com Ciro Gomes

O senador Cid Gomes (PDT) disse ao O POVO que não perde as esperanças de ver o PSD de Gilberto Kassab em aliança com o irmão e presidenciável Ciro Gomes (PDT). Ele não ignorou, porém, as constantes sinalizações dos social-democratas de que terão candidato a presidente.

"Eles têm manifestado publicamente interesse de ter uma candidatura própria. A princípio era o Rodrigo, nosso presidente lá do Senado. E agora eles cogitam a filiação do governador do Rio Grande do Sul", disse o ex-governador do Ceará. "Mas eu não perco as esperanças, não."

Sobre o assunto Kassab considera natural que PSD ocupe vaga de vice no Ceará e crê que será atendido

Domingos Filho diz que "sem dúvidas" será o representante do PSD caso sigla integre chapa que disputará governo

Cid diz ver com "naturalidade" apoio de Sarto a RC, mas faz ponderações sobre escolha final

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kassab é uma pessoa que admira pessoalmente o Ciro, afirmou o senador, segundo quem as bases do PSD e do PDT se identificam em muitos lugares do País, o Ceará um deles. "Quem achar que já está definido o cenário, que vai ser essa coisa polarizada: o povo está longe de prestar atenção em eleição. Agora, com o retorno desses comerciais na TV, as pessoas vão começar a perceber que vai ter eleição esse ano", avaliou Cid.

Seguiu: "Muitos eleitores do Bolsonaro são porque enxergam nele a única forma de manter o PT afastado do poder. E muitos eleitores do Lula estão preferencialmente com ele porque enxergam nele a única possibilidade de derrotar o Bolsonaro. Eu acredito que o Ciro poderá derrotar o Bolsonaro e, portanto, acho que no momento que as pessoas começarem a acreditar nisso passarão a ver o Ciro realmente como uma hipótese para ser presidente do Brasil."



Apesar do tom otimista, o dirigente nacional da legenda, Gilberto Kassab, afirmou mais uma vez que o PSD terá candidatura ao Palácio do Planalto. Kassab opinou que Ciro Gomes, se eleito, seria um dos maiores presidentes da história brasileira.

Se até agora não conseguiu atrair o PSD inteiro e de modo formal para o seu entorno, Ciro tenta acordos regionais. Nesse sentido, tem diálogos abertos com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Tags