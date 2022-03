Kassab diz que Ciro seria bom presidente, mas afirma que PSD terá candidato

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab disse em encontro do PSD Ceará no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), nesta sexta-feira, 4, que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), se eleito presidente, seria "um dos melhores do Brasil." Kassab se referiu ao líder pedetista como político capaz nas tarefas que desempenhou na vida pública e pediu ao senador Cid Gomes (PDT) que levasse ao irmão o reconhecimento.

"Tenho certeza de que se o Brasil der a oportunidade de ele ser presidente, ele será um dos melhores do Brasil." O tom elogioso, no entanto, ainda está distante de significar uma adesão a Ciro.

LEIA TAMBÉM: Kassab considera natural que PSD ocupe vaga de vice no Ceará e crê que será atendido

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao final do encontro, perguntado por O POVO se o PSD pode estar ao lado de uma candidatura presidencial que não seja alguma do próprio partido, Kassab disse que a legenda terá candidatura.

Os nomes postos são de Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite, presidente do Senado e governador do Rio Grande do Sul, respectivamente. Nessa ordem.

"Eduardo é um dos grandes quadros da vida pública brasileira. Estamos na fase de definição. O senador Rodrigo Pacheco recebeu um convite, está avaliando e na medida em que a avaliação do senador Rodrigo Pacheco for no sentido de continuar no Senado, o Eduardo pode ser uma boa opção", disse Kassab.

Se até agora não conseguiu atrair o PSD inteiro e de modo formal para o seu entorno, Ciro tenta acordos regionais. Nesse sentido, tem diálogos abertos com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Tags