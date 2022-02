Deputado Arthur do Val anuncia que está indo à Ucrânia para fazer relato de guerra

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como Mamãe Falei, anunciou nesta segunda-feira, 28, que está a caminho da fronteira da Ucrânia com a Eslováquia, junto com o coordenador nacional do MBL, Renan Santos.

Segundo Renan, que divulgou a viagem da dupla nas redes sociais, o intuito da ida é relatar o que está ocorrendo na região após a invasão russa. A viagem, no entanto, não foi bem recebida por internautas, que criticaram Arthur e Renan, acusando-os de tentar transformar a guerra em “palanque”.

“Pessoal, eu e Arthur estamos indo pra fronteira com a Ucrânia, a pedido de amigos de lá, pra fazer cobertura/entrevistas. É o fato político, talvez, mais importante das nossas gerações”, postou o coordenador do MBL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pessoal, eu e Arthur estamos indo pra fronteira com a Ucrania, a pedido de amigos de lá, pra fazer cobertura / entrevistas. É o fato político, talvez, mais importante das nossas gerações. — Renan Santos (@RenanSantosMBL) February 28, 2022

Em um vídeo publicado em seu YouTube, Arthur do Val, que também é pré-candidato ao governo de São Paulo, disse que eles estavam no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, aguardando um voo para Viena, na Áustria. De lá, o plano dos integrantes do MBL é pegar um carro e seguir pela Eslováquia, até chegar na fronteira com a Ucrânia, por onde vão tentar entrar no país em guerra.

Sobre o assunto Rússia denuncia 'efeito discriminatório' após sua exclusão da próxima Copa do Mundo

Zelensky: "Milhares de estrangeiros pedem para lutar na Ucrânia"

União Africana está preocupada com o tratamento recebido por africanos que tentam fugir da Ucrânia

UE adiciona oligarcas russos e porta-voz do Kremlin a lista de alvos de sanções

UE impõe sanções a mais 26 pessoas e uma entidade por apoio à Rússia

Anatoliy Tkach: Bolsonaro está mal informado e deveria conversar com Zelensky

Procurador do TPI vai abrir investigação por guerra na Ucrânia

Schalke 04 rescinde contrato de patrocínio com empresa russa após ataques à Ucrânia

Nasa diz que EUA e Rússia seguem trabalhando juntos 'pacificamente no espaço'

O deputado afirmou que está indo para o local para acompanhar de perto a situação, pois a guerra da Ucrânia seria “uma guerra de informação”. Ele quer se contrapor à posição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disse que o Brasil adotará uma postura de neutralidade em relação ao conflito.

"Nós vamos ver parte do bolsonarismo tentando justificar o que o (Vladimir) Putin está fazendo e outros dizendo que não é guerra e não dá pra politizar o assunto", disse Arthur do Val.

Renan afirmou que colegas de movimentos sociais ucranianos chamaram o MBL para mostrar a real situação do país. "O Brasil está cumprindo um papel ridículo, não tem nada a ganhar com essa história. E fica o Bolsonaro apoiando (a Rússia) e o Lula do outro lado passando pano", disse o integrante do MBL.

O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador da campanha do pai à presidência, ironizou a ida do MBL ao local.

“Deve estar achando que lá é palco de manifestação, igual a Avenida Paulista. Depois arruma problema e vai sobrar pro Bolsonaro resolver”, publicou o parlamentar.

Nas redes, eles também foram questionados se estariam usando dinheiro público na viagem, o que foi negado por Renan: "Vale salientar: viajamos com nossa grana, sem missão oficial de governo algum, no meio de um feriado", escreveu ele em seu Twitter.

A viagem teve repercussão negativa entre a própria militância do movimento. "Se nós que gostamos do MBL e somos militantes já achamos ruim, imagina os inimigos políticos", publicou um apoiador.

Outros criticaram a ida de Mamãe Falei para o país em guerra dizendo que isso não seria função de um deputado estadual de São Paulo. "Arthur é deputado estadual e não deveria ter feito essa viagem. O compromisso do Arthur é com São Paulo. Isso não é um bom exemplo político do MBL", escreveu um seguidor.

Tags