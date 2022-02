Schalke 04 rescinde contrato de patrocínio com empresa russa após ataques à Ucrânia

O Schalke, clube da segunda divisão da Alemanha, anunciou nesta segunda-feira, 28, o rompimento do contrato de pátrocínio com a Gazprom. A empresa estatal de energia russa era sua principal patrocinadora e a decisão foi tomada após os eventos ocorridos na Ucrânia.

"O conselho de administração do FC Schalke 04, com a aprovação do conselho fiscal, decidiu rescindir o contrato com a Gazprom antes de sua conclusão", anunciou o clube em seu site.

A diretoria já havia decidido na semana passada retirar o nome da Gazprom do uniforme para a partida do Campeonato Alemão disputada no sábado, dois dias depois do ataque russo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O patrocínio que ligava o clube e a empresa prosseguiria até 2025 e deveria render 9 milhões de euros (R$ 52 milhões) por ano ao Schalke.

FC Schalke 04's managing board and supervisory board have agreed to end the club's partnership with GAZPROM prematurely.



More information to follow. pic.twitter.com/nr5vjzSybm — FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022

O clube foi rebaixado no ano passado para a segunda divisão e, em caso de volta à Bundesliga, o contrato previa um aumento do patrocínio de até 15 milhões de euros (R$ 86,7 milhões) por temporada.

"A capacidade financeira do clube não se verá afetada por esta decisão", afirma o Schalke. "A diretoria do clube tem confiança em conseguir encontrar um novo patrocinador em breve".

No fim de semana, o presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joaquim Watzke, clube vizinho do Schalke, deu a entender que poderia fornecer ajuda financeira em caso de ruptura de contrato com a Gazprom.

Tags