Rússia denuncia 'efeito discriminatório' após sua exclusão da próxima Copa do Mundo

A Federação Russa de Futebol denunciou nesta segunda-feira (28) uma medida "discriminatória" após a exclusão de sua seleção da Copa do Mundo de 2022, em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou.

Em comunicado, a Federação Russa se mostra "em total desacordo com a decisão da Fifa e da Uefa de suspender as equipas russas" e estima que esta medida "terá um efeito discriminatório sobre um grande número de atletas, treinadores, funcionários de clubes e da seleção e, mais importante, sobre milhões de fãs russos e estrangeiros".

A federação russa também afirmou que "reserva o direito de recorrer desta decisão da Fifa e da Uefa de acordo com a lei do esporte internacional", sem dar mais detalhes.

A Fifa e a Uefa anunciaram nesta segunda-feira em um comunicado conjunto que a Rússia, sede do Mundial de 2018, foi excluída do Mundial, cuja próxima edição acontecerá no Qatar em novembro e dezembro deste ano.

A seleção masculina russa não é a única afetada. A equipe feminina não poderá disputar a Eurocopa na Inglaterra em julho, e o Spartak Moscou, último clube russo com opções nas competições europeias nesta temporada, foi excluído da Liga Europa.

