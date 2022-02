Aumento de 33,24% para professores é sancionado em Juazeiro do Norte

A concessão do reajuste será feita de maneira escalonada nos meses de fevereiro e maio. Prefeito Glêdson Bezerra destaca que Juazeiro do Norte é o primeiro Município a sancionar o reajuste

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), sancionou nessa quinta-feira, 17, a lei que concede o reajuste ao salário-base dos professores da rede pública municipal de educação do município. O benefício possui efeito retroativo a 1° de janeiro. O projeto foi aprovado em conformidade com a previsão da Lei do Piso Nacional e o reajuste será de 33,24%.

"Juazeiro acaba se tornando uma referência, porque foi a primeira cidade do Ceará a sancionar essa lei. que garante aos professores do Município o índice de 33,24%, conforme está previsto no reajuste previsto pelo governo federal no piso nacional da categoria dos professores", destacou o prefeito.

"Agora vamos fazer todo o esforço necessário para não estourar o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal", acrescentou Glêdson.

O reajuste vai ser concedido de forma escalonada, isto é, de 16,62% em fevereiro e 16,62% em maio. A medida visa ainda que seja obedecido o limite de 54% em gastos com folhas de pagamento, dentro de cada quadrimestre, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"É um justo reconhecimento que a gente faz. Fico muito feliz em saber que a gente dá o exemplo", apontou ainda o prefeito de Juazeiro do Norte..

