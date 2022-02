Morada Nova sugere reajuste de 6,74% a professores e passa a ser cidade com pior proposta

A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) divulgou, nesta quarta-feira, 16, a lista de municípios que vêm descumprindo a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério (11.738/2008) e propondo valores abaixo dos 33,24% previsto para os professores. A pior sugestão do Ceará foi feita pelo prefeito de Morada Nova, Vanderley Nogueira (PT), que sugeriu apenas 6,74% de reajuste salarial.

O valor foi apresentado pelo prefeito ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade (Sindsep) e foi recebida com muita indignação pela categoria. Segundo Glauberlene Rabelo, presidenta do Sindsep, a categoria não irá recuar. “O Piso é Lei e não iremos recuar. 33,24% de aplicação do piso e nenhum outro direito a menos”, diz.

O sindicato afirma que está aberto a negociações com a gestão de Vanderley. A próxima reunião deve acontecer nesta quinta-feira, 17. Segundo a Fetamce, além de Morada Nova, em Iguatu (10,18%), Itapipoca (25%), Maracanaú (14,5%) e Maranguape (29,68%), as reposições também ficaram abaixo do valor estipulado por portaria do governo federal.



Em contrapartida, outras 51 cidades cearenses já garantiram o reajuste de acordo com a Lei do Piso. Uma delas é Fortaleza, onde o reajuste aos professores foi anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) no dia 31 de janeiro. A proposta foi aprovada na última quinta-feira, 10, na Câmara Municipal da capital e seguiu para a sanção do Executivo municipal.

