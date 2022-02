Prefeito de Caririaçu anuncia reajuste salarial de professores

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caririaçu (SINDSMCAR) realizou uma Assembleia Geral na manhã dessa segunda-feira, 14, para avaliar a possibilidade de entrar em greve pela não aplicação do reajuste salarial de professores da rede municipal. Algumas horas depois, no entanto, o prefeito do município, Edmilson Leite, anunciou por meio das redes sociais o reajuste de 33,25%.

O Projeto de Lei já foi elaborado, onde uma mensagem ao poder legislativo deve ser enviada nesta terça-feira, 15, segundo o anúncio, para apreciação dos vereadores na próxima sessão ordinária. "Foi com muito planejamento e é com muita economia que nós vamos fazer esse compromisso com vocês, professores, de todo dia 30 depositar em dia o salário de vocês com esse aumento de 33,25%", disse o prefeito em vídeo.

A ameaça de greve por parte dos servidores de Caririaçu foi feita pela falta de oportunidade de dialogar com o prefeito do município, de acordo com o presidente do SINDSMCAR, Orlando Soares Bezerra, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta terça-feira, 15. "Estivemos buscando desde o final do ano passado negociar, mas a administração nunca abriu esse espaço para que a gente pudesse conversar", explicou.

O reajuste salarial foi definido pela portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, assinada no dia 4 de fevereiro pelo governo federal. No dia 9 de fevereiro, o governador Camilo Santana anunciou a aplicação do reajuste de 33,34% para professores da rede estadual de educação.

"Na demora para levar esse projeto de lei até a Câmara, a gente fez essa Assembleia e deliberamos o estado de greve. Enviamos documentos para a prefeitura e, para a nossa surpresa, o prefeito já lançou o vídeo anunciando que ia dar o reajuste aos professores para ser votado amanhã. A gente estava cobrando o reajuste de 33,24% e ele vai dar 33,25%", explicou Orlando Soares ao repórter Farias Júnior.

A Assembleia Geral foi realizada na manhã de ontem, 14, com a presença do presidente do SINDSMCAR, da Assessoria Jurídica, de Servidores e Servidoras da Saúde de Caririaçu, da Procuradoria, da Contabilidade e de Representantes da Secretaria de Saúde. Na oportunidade, foi apontado também que os servidores da Saúde estão com perdas salariais desde 2017.

"Nos dias 1º e 9 de fevereiro, a Saúde também paralisou. Fomos para a Câmara Municipal e cobramos dos vereadores, onde eles fizeram um ofício cobrando do prefeito que agilizasse essa negociação. Marcamos essa assembleia para discutirmos sobre o estado de greve, e a administração marcou uma mesma negociação para tratar somente da Saúde", explicou o presidente.

Dessa forma, uma reunião foi marcada para a próxima segunda-feira, 21, para tratar do reajuste salarial de profissionais da saúde do município de Caririaçu.

