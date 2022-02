Prestes a assumir Governo do CE, Izolda diz que condição não a torna favorita para a disputa

Ela é pré-candidata do PDT ao Governo do Ceará, ao lado de outros três filiados

Prestes a assumir o Governo do Ceará com a desincompatibilização do governador Camilo Santana (PT) para disputar o Senado, Izola Cela (PDT) afirma que sua primeira preocupação é com o dia a dia da administração estadual e suas missões, colocando a questão eleitoral em segundo plano. Ela é um das pré-candidatas do PDT ao Palácio da Abolição, ao lado de Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza), Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa) e Mauro Filho (secretário de Planejamento). Ela destaca ainda que a provável condição de governadora do Estado, a partir de abril, não a põe na condição de favorita entre os pré-candidatos do PDT.

O POVO: A condição futura de governadora vai lhe colocar numa condição privilegiada em relação aos outros três pré-candidatos, de modo que a senhora possa liderar a sucessão ao lado do Camilo e representar o PDT na disputa?

Izolda Cela: Olha, eu acho que essa condição vai me trazer muita responsabilidade a mais, muito trabalho e muito foco, porque o que me compromete, se o governador Camilo realmente se desincompatilizar, é dar seguimento, com ritmo, de forma vigorosa às entregas que precisam ser feitas até o final da nossa gestão. Isso é o meu serviço.

O POVO: Sentada na cadeira de governadora, entende que ganha mais força para pleitear essa vaga de candidata ao Governo?

Izolda Cela: Eu faço parte de um projeto. Nós temos sempre esse senso de responsabilidade. Eu vejo isso nas nossas lideranças, esse senso de responsabilidade com esse projeto político que se desenvolve no Ceará e que para mim é muito precioso. E que precisa, realmente, de todo nosso empenho para que ele siga fazendo a boa política. É dentro desse projeto que a gente movimenta. Então, eu acho que não tem situação de privilégio, não.

