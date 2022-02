PoderData: vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai cinco pontos em um mês

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 16, mostra o ex-presidente Lula (PT) mantendo a liderança da corrida pela Presidência da República, com 40% das intenções de voto. Em segundo lugar está Jair Bolsonaro, com 31%. A vantagem do petista sobre o atual mandatário, porém, caiu na comparação com a rodada de um mês atrás, quando o petista liderava por 42% a 28%. A diferença que era de 14 pontos percentuais agora está em 9: queda de cinco pontos.

Na chamada "terceira via", o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) chegou a 9% e se descolou de Ciro Gomes (PDT), que aparece com 4%. Há 15 dias, os dois empatavam com 7% das intenções. Aparecem logo depois João Doria (PSDB), com 3%; André Janones (Avante), com 2%; Alessandro Vieira (Cidadania), com 1%; e Rodrigo Pacheco (PSD), com 1%. Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não pontuaram.

Na pesquisa de segundo turno, Lula venceria qualquer oponente por pelo menos 15 pontos percentuais – há um mês, a vantagem mínima era de 22 pontos. Veja os cenários considerados:

Lula 50% x 35% Bolsonaro

Lula 47% x 32% Moro

Lula 45% x 22% Ciro

Lula 46% x 18% Doria.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData com dados foram coletados de 13 a 15 de fevereiro de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 243 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança de 95%.





