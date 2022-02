Moro diz não ter visto "domínio lulista" durante viagens pelo Nordeste

O ex-juiz e presidenciável Sergio Moro (Podemos) fez um balanço de suas recentes viagens por estados do Nordeste, onde avaliou ter sido bem recepcionado e que não percebeu “domínio lulista” na região, que historicamente é apontada como reduto do PT e de Lula.

“A receptividade está sendo ótima. (...) Não tenho visto esse domínio lulista aí no Nordeste. O que tem são pessoas muito insatisfeitas com o governo atual e portanto acabam pensando no Lula. Mas também é um governo que deu errado no passado, então não é uma boa alternativa”, avaliou Moro em entrevista à rádio Rio FM, de Aracaju-Sergipe.

O presidenciável disse que as questões que envolvem o Nordeste são diversas. “As pessoas já me advertiram que não se pode tratar o Nordeste como uma coisa só, e elas estão certas. Cada estado tem as suas peculiaridades”, complementou.

De olho nas eleições de outubro, Moro visitou alguns estados nordestinos nas últimas semanas como o Ceará, onde passou cerca de três dias, a Paraíba e o Piauí. Apesar da percepção do ex-juiz, pesquisas eleitorais recentes mostram que o ex-presidente Lula tem a preferência de 51% do eleitorado nordestino. O número é do levantamento PoderData realizado entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro deste ano.

