PoderData: Lula alcança 42% e empata com a soma de todos os adversários

De acordo com a pesquisa PoderData, divulgada pelo site Poder360, nesta quinta-feira, 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial para as eleições 2022, com 42% das intenções de voto no 1º turno. Logo depois vem o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 28%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro, e ouviu por telefone 3 mil pessoas, em 511 cidades em todos os estados e no Distrito Federal.

Com 8% das intenções de voto, o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro (Podemos), ficou em terceiro lugar na pesquisa. Abaixo dele, estão: Ciro Gomes (PDT), com 3%; João Doria (PSDB) e André Janones (Avante), com 2% cada; Simone Tebet (MDB) e Alessandro Vieira (Cidadania), cada um com 1%.

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Pacheco (PSD) e Luiz Felipe d’Avila (Novo) não chegaram a pontuar. Brancos e nulos somam 6%, a mesma porcentagem de quem não soube como responder.

Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, Lula, com 42%, podendo variar entre 40% e 44%, aparece tecnicamente empatado (dentro da margem de erro) com a soma de todos os outros adversários, que é de 45%, podendo variar entre 43% e 47%. Sendo assim, Lula pode vencer a eleição ainda no 1º turno.

Nos cenários de um eventual 2º turno, Lula também venceria todos os outros principais candidatos. Contra Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 32%; contra Moro, por 49% a 26%; em uma disputa com Ciro, Lula venceria por 47% a 19%; e contra Doria, 48% a 16%.

