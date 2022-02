Após reunião com Kassab e Domingos Filho, Célio Studart fecha filiação ao PSD

Nesta quarta-feira, 16, Célio esteve em encontro com o presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab, do PSD do Ceará, Domingos Filho, e com o deputado federal Domingos Neto. Oficialização da mudança acontece durante o período das janelas partidárias, a partir de 3 de março

O deputado federal Célio Studar (PV) vai se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) no Ceará. A expectativa é que o parlamentar aproveite o período de janelas partidárias - que se inicia em 3 de março e se encerra em 1º de abril - para efetivar sua filiação sem perder o mandato.

Nesta quarta-feira, 16, Célio esteve em encontro com o presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab, do PSD do Ceará, Domingos Filho, e com o deputado federal Domingos Neto para selar o acordo. A publicação foi divulgada pela prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), também presente no encontro. "Estamos juntos", disse a tauaense.

“É uma honra para o PSD do Ceará receber o deputado federal Célio Studart como novo filiado ao nosso partido. Como Coordenador Nacional da Causa Animal, órgão nacional que vai ser instituído pelo partido, o PSD estadual irá criar o órgão estadual e esperar a indicação do parlamentar Célio Studart para essa missão. Os filiados do PSD lhe recebem de braços abertos”, afirmou, em nota, Domingos Filho.

No PV, Studart foi o segundo deputado federal mais bem votado nas eleições de 2018. Sua relação com a sigla já estava desgastada há um bom tempo, por isso, o parlamentar já havia se articulando com outras legendas nos últimos meses. Durante disputa para o comando do partido, ele perdeu o pleito para o atual presidente, Marcelo Silva. Em 2020, o deputado ficou em quinto lugar na disputa para a Prefeitura de Fortaleza, com 45.369 votos.

Em agosto de 2021, o parlamentar divulgou uma série de publicações para criticar seu próprio partido no Ceará. Nas redes sociais, ele defendeu que vislumbrava com cada vez mais dificuldades na sua permanência na legenda. "Embora tenha sido vereador pelo Partido Verde e o deputado federal mais votado do PV em todo o país com mais de 208 mil votos, vejo a cada dia mais difícil minha permanência no Partido Verde cearense", destacou.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do deputado afirmou que ele deve aguardar as janelas partidárias para se manifestar oficialmente sobre o assunto.