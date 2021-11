Célio sobre candidatura de Moro: "lamentável a situação que ele mesmo se colocou"

O deputado federal Célio Studart criticou, nesta terça-feira, a inicativa do ex-ministro Sergio Moro de se colocar como um eventual candidato nas eleições de 2022. Ao programa Jogo Político, o parlamentar disse achar a decisão "lamentável", pois não percebeu no ex-juiz uma personalidade com "habilidade política".

"Eu acho que é lamentável a situação que ele mesmo se colocou, porque realmente ele não tem credibilidade da esquerda e nem da direita. Na única oportundiade que tive com ele, me apareceu uma personalidade sem habilidade política e sem vontade para construção política. Não acredito na candidatura dele. Para mim, não é alguém que eu tenha grande credibilidade", disse o deputado.

De volta ao Brasil, Moro tenta viabilizar sua candidatura em cenário bem diferente do que o transformou em um ícone lavajatista. Na tentativa de se tornar uma terceira via ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro já iniciou o movimento para ampliar as conversas políticas sobre sua possível candidatura ao Palácio do Planalto e deve se filiar ao Podemos nesta quarta-feira, 10, em Brasília. O convite para a cerimônia já começou a ser distribuído.



