Célio Studart negocia ida ao PSD: "uma opção com maior segurança política e jurídica"

O deputado federal Célio Studart (PV-CE) apareceu em foto ao lado do deputado Domingos Neto e do presidente estadual do PSD Domingos Filho, com quem negocia ida à legenda. O deputado do PV aguarda a abertura da janela partidária para consolidar uma eventual troca, mas mantém as conversas até aqui.

Cauteloso, o parlamentar conta que quer evitar problemas com a Justiça Eleitoral, bem como surpresas desagradáveis em relação a membros que venham a integrar a legenda. Um dos interesses de Célio é o "compromisso de que o partido não irá apoiar o Bolsonaro [nas eleições presidenciais]".

"Eles [Domingos Neto e Domingos Filho] se comprometeram a fazer um ato de filiação com todos os que estão conversando sobre a chapa já no início da janela [partidária], para que isso dê uma segurança política e jurídica a todos, inclusive a mim, que estou conhecendo a chapa muito mais pelo que eles me passam, do que pelo que diz um ou outro. E isso é bom, porque evita a velha surpresa, a surpresa boa e a ruim também. Então você fica sabendo quem tá no partido ali no início, nesse momento de mudanças, né", disse o deputado.

Célio justifica que o PSD se tornou uma possibilidade também pela expressão na Câmara dos Deputados, o que lhe daria mais espaço de atuação. "No âmbito nacional, o compromisso de que o partido não irá apoiar o Bolsonaro. E dentre esses partidos, o PSD é talvez o maior. O que possibilita relatoria de projetos importantes, espaço em comissões que não pude ter estando em um partido pequeno."

Já localmente, o parlamentar avalia o partido como "muito bem organizado em sua chapa". "No âmbito regional, me parece que o PSD está sim muito bem organizado em sua chapa. Isso certamente se deve ao fato de ser um grupo político que possui quase 40 prefeitos e 300 vereadores em todo o Estado."

"Então, isso possibilita maior segurança dentro desse novo sistema eleitoral. Portanto, unindo esse aspecto ideológico e pragmático, o PSD acaba sendo uma opção com maior segurança política e jurídica no momento", justificou.

