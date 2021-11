Jogo Político entrevista deputado federal Célio Studart nesta terça; assista

O tema principal do debate é a Proposta de Emenda à Constituição 23/21, do Poder Executivo, mais conhecida como PEC dos Precatórios

O Jogo Político desta terça-feira, 9, entrevista o deputado federal Célio Studart (PV-CE) para debater sobre a Proposta de Emenda à Constituição 23/21, do poder Executivo, mais conhecida como PEC dos Precatórios. O texto deve ser votado em segundo turno nesta terça, na Câmara dos Deputados. Outro tema que será debatido é a ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL, sigla envolvida com o escândalo do mensalão. Há doi anos que Bolsonaro está sem partido.

A conversa também fará um balanço das atividades do parlamentar e ativista da proteção dos animais no ano de 2021. No “Confronto das Ideias”, a edição também traz a discussão acerca da PEC dos Precatórios. Para expor suas opiniões, participam deste episódio os deputados federais Denis Bezerra (PSB) e Eduardo Bismarck (PDT).

Assista:

