Equipe de Putin exigiu confinamento de Bolsonaro até encontro entre líderes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à Rússia nesta terça-feira, 15, para encontro com Vladimir Putin e teve como uma das principais exigências, ordenadas pelas autoridades russas, a realização de um confinado até a reunião oficial com o líder do país, que deve acontecer nesta quarta-feira, 16. A informação é do colunista Jamil Chade, do portal Uol.

O presidente brasileiro foi visto usando máscara ao sair do avião. O protocolo exigido pela equipe de Putin é rigoroso e exige diversos testes de covid-19 durante a estadia da comitiva de Bolsonaro no país. O mandatário deverá fazer até cinco exames RT-PCR. Um teste foi feito dentro do avião e Bolsonaro deverá realizar outro entre terça e quarta-feira. O protocolo russo previa também três testes nos dias anteriores ao embarque de Bolsonaro para a Rússia.

Segundo o Uol, a exigência de confinamento tentou ser anulada pela equipe do Planalto, para que Bolsonaro pudesse sair. Até o momento, não há confirmação se o presidente da República cumprirá o pedido dos russos. A comitiva indicou que Bolsonaro deveria sair por Moscou ao longo desta terça.

A comitiva presidencial teve que ser reduzia após a série de protocolos sanitários russos. De acordo com Jamil Chade, nem mesmo o chanceler do Brasil, Carlos França, poderá acompanhar Bolsonaro no encontro com Putin. O presidente brasileiro estará apenas com um intérprete.

