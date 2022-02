Ricardo Salles atribui à CNN notícia falsa de que Bolsonaro "evitou 3ª Guerra Mundial" ao ir à Rússia

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles realizou publicação nas redes sociais, nesta terça-feira, 15, na qual sugere que o presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou “a 3ª Guerra Mundial” ao ir à Rússia para reunião com o presidente Vladimir Putin. Na publicação, uma montagem atribui à CNN a suposta informação. A CNN negou ter noticiado algo do tipo.

De acordo com a emissora, a imagem publicada por Salles foi compartilhada por grupos bolsonaristas. Nela, lê-se: “Putin sinaliza recuo na Ucrânia, presidente Bolsonaro evita a 3ª guerra mundial” com o logo da emissora ao lado. A CNN classificou a publicação de Salles como “mentirosa”.



Após a publicação de matéria explicando que tratava-se de "fake news" por parte do ex-ministro, Salles publicou uma captura de tela com a notícia da CNN e ironizou com a tag “#nobelnaro”, em referência a outra montagem onde sugere que Bolsonaro poderia receber o prêmio Nobel da Paz, em 2022, por suposta influência que exerceria na resolução do conflito russo-ucraniano.

O presidente Bolsonaro desembarca na Rússia nesta terça-feira e se reúne com Putin somente na quarta-feira, 16 de fevereiro para tratar de assuntos de interesse de alguns setores do Brasil, como o agronegócio. O presidente foi aconselhado a manter-se superficial caso venha a tratar do conflito com a Ucrânia.

