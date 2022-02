Bolsonaro volta para hotel em Moscou sem informar onde foi

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acaba de retornar ao hotel em que está hospedado em Moscou, uma hora e meia após deixar o local.

Até agora, o governo não informou onde esteve o presidente, que foi visto acompanhado pelos ministros Augusto Heleno (GSI) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência) e pelo filho Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), vereador do Rio de Janeiro e filho "Zero Dois" do chefe do Executivo.

Bolsonaro tem o costume de sair para "passear" logo após chegar aos hotéis em suas viagens oficiais.

