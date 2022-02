Bolsonaro chega a hotel onde ficará em Moscou; diária é de até R$ 21 mil

O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 11 horas desta terça-feira, 15, ao hotel Four Seasons, no centro de Moscou, onde ficará hospedado durante sua visita oficial à Rússia. O mandatário utilizou uma entrada alternativa e, assim, não parou para falar com a imprensa.

Uma diária no Four Seasons pode custar até 309 mil rublos, aproximadamente R$ 21 mil, de acordo com o site do hotel. O governo ainda não informou o valor gasto pela Presidência da República na hospedagem de Bolsonaro em Moscou.

