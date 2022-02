Bolsonaro desembarca em Moscou e é recebido por autoridades russas

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Moscou por volta das 10h desta terça-feira, 15, pelo horário de Brasília, para sua visita oficial à Rússia.

Ele foi recebido pelo vice-ministro de Relações Exteriores, Sergey Ryabkov, e pelo diretor do Departamento de Protocolo Estatal, Igor Bogdashev. O presidente da Rússia, Vladmir Putin, não estava presente.

Bolsonaro se reúne com Putin apenas na quarta-feira. Hoje, o presidente russo recebe no Kremlin o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, para tratar da tensão com a Ucrânia.

