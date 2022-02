Reajuste de 22,24% para professores de Fortaleza é aprovado em comissões e será votado nesta quarta

O projeto de lei que prevê o incremento de 22,24% ao reajuste dos professores da rede muncipal de ensino foi aprovado, nesta quarta-feira, 9, por unanimidade, pelas comissões conjuntas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O valor foi anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT), como forma de totalizar os 33,24% previstos pelo piso definido pelo Governo Federal, e será pago de forma integral. O pagamento passará a constar na folha de pagamento a partir do mês de março, incluindo valores retroativos a janeiro.

A mensagem passou pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e Comissão de Orçamento. O texto já foi colocado na ordem do dia e deve ser votado pelos vereadores em plenário ainda nesta quarta. Em 2021, a Prefeitura já havia anunciado reajuste de 11% para todo o funcionalismo público, e com a definição do aumento de 33,24% para os profissionais do magistério, a diferença de 22,24%.

Com relação aos 11%, o reajuste será escalonado, com 4% agora em fevereiro, outros 4% em agosto e, finalmente, 3% em dezembro do próximo ano, com valores retroativos a 1º de janeiro do ano que vem.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Esses 22,24% significam R$ 278 milhões a mais na folha anual que estamos, legitimamente e merecidamente, investindo na educação de Fortaleza. Acrescentando o valor anterior de 11%, vamos ter um impacto de R$ 421 milhões. Temos uma saúde fiscal que permite esse aumento responsável e vamos pagar aos professores os 33,24%”, enfatizou Sarto durante sessão que abriu os trabalhos da Câmara para o primeiro semestre de 2022.

Segundo o presidente da CCJ e relator do projeto, vereador Lúcio Bruno (PDT), a expectativa é que o projeto de reajuste para professores e assistentes da educação infantil também seja aprovado de forma unânime entre os parlamentares ainda nesta quarta para então ser encaminhado para sanção da Prefeitura de Fortaleza.





Tags