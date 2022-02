Moro para Ciro: "Se ficar um mês sem dar um palavrão, a gente conversa"

Em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, o presidenciável e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) afirmou que se o adversário Ciro Gomes (PDT) "ficar um mês sem ofender ninguém, sem dar um palavrão, a gente conversa, não tem um problema nenhum".

"Agora, eu quero um debate, não um circo. Então, a gente tem que evoluir", adicionou Moro. Segundo Moro, a entrada na pré-campanha ocorreu por entender que consegue romper a polarização que neste momento ocorre entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Moro ainda afirmou que o chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido por Ciro não vai funcionar, se vier a ser eleito, pois "defende que os investimentos poderiam ficar fora do teto" de gastos. "A proposta do Ciro é basicamente querer ter um cheque em branco, como é a do Lula", criticou.

Tags