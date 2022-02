Em chegada ao Nordeste, Bolsonaro diz: "Vamos vencer e transformar nosso Brasil"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Juazeiro do Norte (CE), por volta de 9 horas desta terça-feira, 8 de fevereiro, e de lá seguiu para Salgueiro, em Pernambuco, para visita à estação de Bombeamento (EBI-3) e acionamento das bombas no Núcleo de Controle Operacional da transposição do rio São Francisco. Em evento com muitas menções ao Nordeste e aos nordestinos, Bolsonaro disse ser de São Paulo "a cidade que tem mais nordestinos no Brasil". O presidente é natural do município paulista de Glicério. Ele ressaltou ainda que a filha é neta de cearenses. De Salgueiro, Bolsonaro segue para Jati, no Ceará, para a retomada do bombeamento das águas da transposição para o Cinturão das Águas.

"Tem muita gente melhor e mais competente do que eu por esse Brasil enorme, mas quis o destino que a direção do Executivo coubesse a nós", afirmou ele.



Quase ao final do discurso, ele falou: "Vamos vencer, vamos transformar o nosso Brasil." Em outubro, o presidente deverá ser candidato à reeleição. Nas pesquisas, ele aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A desvantagem de Bolsonaro é maior no Nordeste.

O presidente mencionou ainda a defesa dos valores familiares e bateu na esquerda. "Nossa sagrada família, que essa esquerda tenta destruir a todo momento." Falou ainda que o Brasil tem 90% de cristãos, e disse respeitar todas as religiões.

Houve afago até à imprensa, com quem costuma ser hostil. Ele disse não ter nunca tentado censurar, "em que pesem tudo aquilo que vocês escrevem, falam ou mostram em imagens". E completou: "E Entendo o trabalho de vocês, é essencial também para a nossa democracia".

