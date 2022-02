Bolsonaro vai ao Nordeste e amplia ofensiva por paternidade de transposição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chega nesta terça-feira, 8, ao Nordeste para ampliar sua ofensiva pela paternidade da transposição do Rio São Francisco. Na região onde enfrenta maior resistência do eleitorado, o chefe do Executivo, ao longo dos próximos dois dias, passará por três Estados governados pela esquerda - Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte - para fazer a entrega parcial da megaobra de infraestrutura e tentar catapultar a imagem do governo federal.

Além do Auxílio Brasil de R$ 400, o governo vê na transposição, que tem forte apelo social, um possível "ponto de virada" para a popularidade de Jair Bolsonaro no Nordeste, reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário nas eleições de 2022. Não à toa, o governo colocou a máquina pública para acelerar as construções desde o ano passado.

Como mostrou reportagem do Broadcast Político em novembro, a "paternidade" da transposição é considerada um ativo eleitoral e, por isso, é disputada por Lula, Bolsonaro e pelo ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes (PDT), outro pré-candidato ao Palácio do Planalto. Os três tentam manter as digitais na "chegada das águas ao sertão" - que, porém, só deve ser concluída integralmente em 2024. Ou seja, será uma herança para o próximo presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira parada de Bolsonaro no seu tour pelo Nordeste será em Salgueiro, Pernambuco. O Estado é governado por Paulo Câmara, do PSB, partido fechado com Lula neste ano. Em cerimônia marcada para as 10h30, haverá a inauguração de uma estação de bombeamento do Eixo Norte 3 da transposição.

Em seguida, Bolsonaro segue para o município de Jati, no Ceará, "curral eleitoral" de Ciro Gomes. Às margens da Rodovia Padre Cícero, Bolsonaro assistirá por volta das 12h30 à liberação das águas pela barragem do Jati, apenas cinco dias depois de errar a origem do religioso e chamar nordestinos de "pau de arara" durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O presidente passa a noite em Caicó, no Rio Grande do Norte, onde deverá ser recebido por apoiadores em "motociata". Na quarta-feira, às 9h30, vai a Jucurutu e, às 11h, acompanha no município de Jardim de Piranhas a chegada das águas ao Estado comandado pela petista Fátima Bezerra. A expectativa é que Bolsonaro retorne a Brasília por volta das 14h.

O remanejamento de águas do São Francisco para áreas de seca no Nordeste foi pensado por Dom Pedro II, mas as obras só começaram efetivamente em 2007, com Lula presidente e Ciro ministro. O projeto de 477 quilômetros está orçado em R$ 12 bilhões.

Tags