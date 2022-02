Bolsonaro desembarca no Ceará nesta terça-feira em sua quinta visita ao Estado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda no Ceará nesta terça-feira, 8. Em um giro pelo Nordeste, o mandatário deve ir ao município de Jati, na região Sul. O avião presidencial pousou no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, às 9h. É a quinta visita do presidente ao Estado desde que assumiu o cargo. A visita tem ainda previstas passagens por cidades de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

Apoiadores do presidente já o aguardavam no início desta manhã no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. A movimentação era tranquila, se comparada à passagem anterior do mandatário pelo município em agosto passado. Do Cariri, Bolsonaro segue de helicóptero até Salgueiro (PE) para só então ir para Jati. O evento em solo cearense está previsto para iniciar às 12h30.

Anteriormente, Bolsonaro veio ao Ceará em outras quatro oportunidades, uma delas em 2020 e três no ano passado. Em 2020, ele esteve em Penaforte, acionando a comporta da transposição do Rio São Francisco. Em fevereiro do ano passado, passou por Tianguá e Caucaia, onde autorizou obras de estradas. Em agosto, entregou moradias no Cariri e em outubro de 2021 passou por Russas, onde anunciou uma série de obras hídricas.



Com informações dos repórteres Henrique Araújo e Guilherme Carvalho.

