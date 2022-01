Inquérito investiga policiais que detiveram mulher por xingar Bolsonaro em Resende (RJ)

A Polícia Federal de Volta Redonda (RJ) abriu inquérito para investigar a conduta de policiais rodoviários federais e policiais federais envolvidos na detenção de uma mulher que teria xingado o presidente Jair Bolsonaro em Resende (RJ).

A investigação foi aberta após determinação da Justiça Federal. O pedido foi apresentado pelo Ministério Público Federal e deferido pelo juiz Paulo Pereira Leite Filho, da 1º Vara Federal de Resende, no dia 13 de janeiro.

De acordo com o documento, a solicitação é “em razão de suposta abordagem indevida e abusiva de condução à delegacia, bem como pela lavratura de termo circunstanciado, a qual a cidadã estaria se manifestando politicamente contra o Presidente da República, no pleno gozo de seus direitos políticos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mulher é detida no sábado após xingar Bolsonaro em Resende, no Rio

"Noivinha do Aristides": entenda por que a expressão está sendo associada a Bolsonaro nas redes sociais

Mulher detida por xingar Bolsonaro foi abordada após determinação do próprio presidente

Mulher detida por xingar Bolsonaro em rodovia nega tê-lo chamado de "noivinha do Aristides"

Deputado pede prisão de Anitta após público da artista xingar Bolsonaro

A decisão do inquérito foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, que informou que a decisão já foi instaurada e que não divulga informações sobre investigações em andamento.

A PRF, por sua vez, defendeu que a detenção e condução da mulher à PF foi tomada com base nos artigos 140 e 141 do Código Penal, que trata de crime de injúria, com pena prevista de um a três anos e multa, aumentados em um terço se o alvo das ofensas for o presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro.

O órgão disse ainda que a instituição ainda não recebeu nenhuma manifestação acerca do caso pela Justiça ou pelo Ministério Público.

Em novembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Resende para participar de uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras.

Antes de seguir para o evento, Bolsonaro parou às margens da Via Dutra para acenar para os motoristas e cumprimentar os policiais que atuaram na segurança dele, quando uma mulher que passava na rodovia em um dos carros proferiu xingamentos e palavras de baixo calão contra ele.

Na ocasião, o carro em que a mulher estava foi abordado pela PRF e ela foi detida por injúria contra o presidente da República e levada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda.

Um termo circunstanciado pelo crime de injúria foi lavrado e a mulher foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Tags