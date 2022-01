Deputado pede prisão de Anitta após público da artista xingar Bolsonaro

Durante ensaio do "Bloco da Anitta", no Rio de Janeiro, os fãs da artista puxaram um coro contra o presidente. Como resposta, a cantora afirmou que "a voz do povo é a voz de Deus"

O deputado Filippe Poubel (PSL) usou as redes sociais para pedir ao Supremo Tribunal Federal a prisão da cantora Anitta após o público da artista xingar o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante ensaio do "Bloco da Anitta", no Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, a cantora cometeu "crimes contra a honra".

Em determinado momento, os fãs puxaram um coro contra o presidente. Como resposta, a cantora afirmou que "a voz do povo é a voz de Deus". Em publicação, o deputado acusou Anitta de calúnia, difamação e injúria. Poubel afirmou ainda que a cantora deve ser presa com base nos artigos 138 a 145 do Código Penal.

No entanto, o artigo da lei mencionado pelo parlamentar foi revogado em setembro de 2021. A legislação vem sendo usada pelo governo federal para tentar silenciar críticos a Bolsonaro, algo semelhante ao que aconteceu com o blogueiro Felipe Neto, intimado a depor por ter chamado o presidente de “genocida” em crítica à condução da pandemia de Covid-19.

