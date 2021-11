Mulher detida por xingar Bolsonaro foi abordada após determinação do próprio presidente

Registro diz que abordagem ocorreu "mediante determinação do próprio sr. Presidente". Segundo a ocorrência, a mulher gritou palavras de calão direcionadas a Bolsonaro

Uma mulher que foi detida no último sábado, 27, após xingar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Resende (RJ), na Via Dutra, foi abordada por agentes de segurança após ordem do próprio Bolsonaro, segundo informa o boletim da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fazia a escolta presidencial na ocasião.

O registro diz que a equipe abordou a mulher "mediante determinação do próprio sr. Presidente". A mulher foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde foi liberada após termo circunstanciado e agora deve responder por injúria. As informações da ocorrência foram divulgadas pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

De acordo com o registro, o chefe do Executivo estava na rodovia acenando para motoristas quando foi xingado pela mulher. Na ocorrência, a mulher "gritou palavras de baixo calão direcionadas a ele (Bolsonaro), mais especificamente berrou 'Bolsonaro filho da puta' em atitude de tamanho desrespeito", diz o documento.

O crime de injúria tem aumento de um terço na pena quando cometido contra presidente ou chefe de estado. A pena prevista é a detenção de um a seis meses ou aplicação de multa.



