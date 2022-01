Saiba quanto ganham por mês o presidente da Câmara Municipal e os demais vereadores de Fortaleza

O vereador é um agente político eleito para representar os interesses do povo na Câmara Legislativa, dentro da esfera municipal. Seu papel é bastante importante: fiscalizar o trabalho do prefeito e cuidar das leis que tratam do interesse da sua cidade. Para desempenhar a função, o parlamentar recebe não só um salário, mas uma série de outros benefícios.

O valor que um vereador ganha varia em função de diversos fatores, estando mais passível de oscilações. Nos pré-requisitos, entram definições sobre a lei orgânica do município, a Constituição Federal, a receita e o tamanho da população municipal. Levando em conta todos esses fatores, o salário de um vereador pode variar entre R$ 5.621,39 e R$ 21.080,21, a depender de cada município.

No caso da Câmara Municipal de Fortaleza, os subsídios atualmente estão em R$ 16 mil por mês. Entretanto, em razão do último reajuste aprovado no Legislativo, o presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT) e os demais vereadores passarão a receber cerca de R$ 17,5 mil até o fim do ano. Além disso, os parlamentares têm direito a um montante mensal para gastar em seus gabinetes, o chamado Serviço de Desempenho Parlamentar (SDP). O valor a ser recebido por cada mandato está em torno de R$ 23,6 mil.



Os valores são utilizados para suprir gastos em diversas áreas, como vale combustível, vale alimentação, passcards eletrônicos, ticket restaurante eletrônico e em blocos, despesas com locação de veículo e com serviço gráfico, além de gastos com serviço de telefone, etc. Ao final, o total de gastos é subtraído do montante mensal recebido por cada parlamentar, o que resulta no saldo ao final do mês. Caso ainda sobre algum valor, tal quantia tende a se somar ao próximo montante a ser recebido pelo vereador.

Em relação aos salários, os valores devem mudar ao longo do ano. No dia 16 de dezembro, a CMFor aprovou o reajuste de 11% no salário base dos vereadores e servidores da Casa durante 2022. O projeto também se aplica a servidores inativos e pensionistas, e foi votado logo após a aprovação de outra matéria que, por unanimidade, instituiu aumento de também 11% no salário do prefeito José Sarto (PDT), do vice-prefeito Élcio Batista (PSB) e dos secretários municipais.

A concessão do reajuste deve acontecer de forma escalonado da seguinte forma: 4% em fevereiro de 2022, 4% em agosto de 2022 e 3% em dezembro de 2022, retroativos a 1º de janeiro de 2022.

