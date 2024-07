Vereador: quanto ganha? Veja a média de salário pelo Brasil

Levantamento mostrou que Recife tem a maior média salarial para vereadores nas capitais do Brasil, enquanto Vitória possui a menor remuneração; confira

Com diferentes variações nas regiões do Brasil, o valor salarial que cada vereador recebe por mês nas capitais pode variar entre R$ 8,9 mil e R$ 25,3 mil, sendo a maior média registrada em Recife, metrópole pernambucana.

Esse percentual pode variar conforme o tamanho da população presente no município, sendo que aqueles que recebem o valor máximo são os vereadores que exercem sua função em cidades com mais de 500 mil habitantes.

Vereadores no Brasil: veja qual capital paga o maior e o menor salário

Em um estudo realizado pela CNN, foi mostrada a média salarial das 26 capitais brasileiras. O destaque com a maior média salarial fica com Recife. A maior câmara municipal de Pernambuco é composta por 39 vereadores, que ganham em média R$ 25.306,67 por mês – cerca de 18 vezes o valor do salário mínimo.

Por outro lado, com a pior média salarial, e a única que fica abaixo dos R$ 10 mil, está a capital do Espírito Santo, Vitória. A cidade capixaba conta atualmente com 15 vereadores, menos da metade registrada em Recife.