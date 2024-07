Campanha eleitoral 2024: veja quando começa e o que pode e não pode

Campanha eleitoral 2024 já tem período e regras definidos. Veja as datas, o que pode e o que não pode ser feito

As eleições municipais de 2024 já têm data marcada: 6 de outubro. No entanto, o cidadão também deve ficar atento a outras datas do calendário.

O mês de julho marca o início do período de exigências que candidatos, políticos que estão cumprindo mandato e até os veículos de imprensa devem seguir.

O calendário das Eleições Municipais de 2024 foi regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio da Resolução nº 23.738/2024. Todo o país - com exceção do Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE) - participará do pleito.