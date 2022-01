Saiba quanto ganham por mês o prefeito José Sarto seus secretários municipais

A partir de fevereiro, segundo reajuste gradual aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no final do ano passado, os valores devem chegar em dezembro a cerca de R$ 26 mil, sem descontos

O ano de 2022 deve contar com atualizações no que diz respeito ao salário recebido pelo prefeito José Sarto (PDT) e os secretários municipais. No dia 1º de janeiro, segundo projeto aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no dia 16 e dezembro, o grupo teve um aumento de 11% a ser acrescido em seus salários mensais. O objetivo é repor as perdas da inflação.

Atualmente, o salário bruto do prefeito é de R$ R$ 23.326,06. Com descontos, o valor líquido fica em R$ 13.386,76. Serão concedidos reajuste de 4% em fevereiro, 4% em agosto e 3% em dezembro, todos retroativos, perfazendo um total de 11%. Ao final do ano, o valor deve ficar ficar em torno de aproximadamente R$ 26 mil (bruto).

Confira os descontos médios aplicados ao prefeito:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros descontos:

5.131,73

INSS Contribuição:

751,99

Imposto de Renda:

4.055,58

Total:

9.939,30

Para os secretários, o valor a ser recebido oscila na média no valor bruto de R$ 21 mil. O montante representa a soma da gratificação de representação de R$ 2.800 com a ajuda de custo de R$ 18.190. Com os descontos, a quantia mensal a ser recebida chega a média de R$ 15.900. Após o reajuste, mesmo modelo a ser aplicado ao prefeito, o valor bruto atinge aproximadamente R$ 23 mil.

Confira os descontos médios aplicados aos secretários:



Outros descontos

363,80

Imposto de Renda:

3.926,12

INSS Contribuição:

751,99

Total:

5.041,91

Tags