Presidenciáveis lamentam morte de Elza Soares e prestam homenagens

Elza faleceu de causas naturais, em sua casa, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 20; pré-candidatos à Presidência usaram redes sociais para comentar a morte da cantora

Alguns dos pré-candidatos à Presidência da República prestaram suas homenagens à cantora Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) postou foto ao lado da artista e lamentou a partida de "uma das melhores cantoras e vozes mais potentes do Brasil". "Elza foi uma lutadora pela arte e pela vida contra a fome, a miséria, o racismo e o machismo", pontuou o petista.

Com muita tristeza recebemos hoje a notícia da partida da nossa querida Elza Soares.

Perdemos não só uma das melhores cantoras e vozes mais potentes do Brasil, mas também uma grande mulher, que sempre defendeu a democracia e as boas causas.

Foto: @ricardostuckert pic.twitter.com/kQazDvvLZl — Lula (@LulaOficial) January 20, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ciro Gomes (PDT) também destacou a trajetória da cantora, "símbolo de luta pelo direito das mulheres, dos negros e dos mais pobres", escreveu o pedetista.



O Brasil perde uma de suas vozes mais fortes, representativas e mundialmente conhecidas. Elza Soares, que foi eleita uma das maiores artistas do mundo, teve sua vida marcada pela superação. Sua história é símbolo de luta pelo direito das mulheres, dos negros e dos mais pobres. pic.twitter.com/KkK26g3RYm — Ciro Gomes (@cirogomes) January 20, 2022

O governador de São Paulo e pré-candidato ao Planalto pelo PSDB, João Doria, classificou Elza como "a voz do talento e do ritmo da música brasileira". "O Brasil perde uma mulher admirável", lamentou.

Com a morte de Elza Soares, o Brasil perde uma mulher admirável. Elza era a voz do talento e do ritmo da música brasileira. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs. — João Doria (@jdoriajr) January 20, 2022

A partida da cantora foi comunicada pela assessoria, que informou que Elza faleceu de causas naturais, em sua casa, no Rio de Janeiro. "É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais", diz a nota.

Sobre o assunto Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha

Políticos prestam homenagens à cantora Elza Soares

Morre Elza Soares: confira músicas de sucesso recente da cantora

Artistas lamentam morte de Elza Soares nas redes sociais

Cantora Elza Soares morre aos 91 anos

Tags