PT na Prefeitura de Fortaleza fica mais perto dos Ferreira Gomes no Ceará

Pela primeira vez desde que o grupo Ferreira Gomes chegou à Prefeitura de Fortaleza, após as eleições de 2012, o PT ocupa cargo no primeiro escalão. Aliados eles são no Estado desde 2006, mas Fortaleza é, ou era, a trincheira de resistência. Como fica a posição do PT na Capital após Ilário Marques se tornar secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social? Quais as consequências para a relação entre os dois grupos e para as eleições 2022? Esses são os assuntos do episódio 168 do Jogo Político. Ouça o podcast:

Participam os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Não é elegante fazer veto político", diz Ilário Marques sobre sucessão de Camilo

Ciro cobra devolução de celular 27 dias após operação da PF: "não acharam nada"

Imitando voz de pato, Ciro insiste em debate com Moro: "Bora, fulerage!"

Líder do governo Camilo, Julinho é aguardado no PT; Augusta também pode ingressar no partido

Tags