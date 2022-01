Líder do governo Camilo, Julinho será filiado ao PT; Augusta Brito também ingressa no partido

A articulação é favorável aos interesses do governador Camilo Santana (PT), defensor da manutenção da aliança entre PDT e PT no Ceará

Líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Júlio César Filho (Cidadania), o Julinho, se filiará ao Partido dos Trabalhadores. A também deputada estadual Augusta Brito, hoje no PCdoB, é outra que ingressará na legenda. Com isso, o partido vai a seis deputados. Se somam a Acrísio Sena, Elmano de Freitas, Fernando Santana e Moisés Braz. No aspecto prático, o PT consolida-se como a segunda bancada da Casa, atrás somente do PDT, com 15 deputados.

A informação foi confirmada ao O POVO reservadamente por um petista influente. Ele ressaltou que as boas-vindas aos parlamentares serão dadas após a filiação de 12 novos prefeitos, programada para esta quinta-feira, 13. É uma espécie de segunda etapa do processo fortalecimento do partido no Ceará para 2022.

Julinho tem bases eleitorais sobretudo em Maracanaú, mas também em Itaiçaba e Pacatuba; Augusta, em municípios como Graça, de onde foi prefeita, além de São Benedito, Mucambo e Cariré.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A articulação é favorável aos interesses do governador Camilo Santana (PT), defensor da manutenção da aliança entre PDT e PT no Ceará. Camilo vai dando ao partido uma feição compatível ao projeto político do qual participa, capitaneado pelos irmãos pedetistas Ciro e Cid Gomes.

No PT, os mais destacados interlocutores de Camilo são José Guimarães, deputado federal e principal articulador político da agremiação; De Assis Diniz, ex-secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará e pré-candidato a deputado estadual; Fernando Santana, deputado estadual, e o presidente do PT no Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin.

A tese destes petistas é maioria na agremiação e vai na contramão de setores que defendem, por exemplo, que o partido se desvencilhe dos Ferreira Gomes e tenha candidatura própria em 2022, para que o ex-presidente Lula possa dispor de um palanque eleitoral no Ceará.

Há também um peso simbólico nas futuras filiações, pois trata-se do líder e de uma vice-líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa. O movimento vem logo após a nomeação de Ilário Marques como secretário de Direitos Humanos do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, contra quem vereadores petistas fazem oposição na Câmara. A articulação, como noticiado por O POVO, foi liderada por Camilo.

Procurado, um petista da ala camilista da Assembleia, Acrísio Sena, respondeu somente que não sabe das conversas, mas disse que "seria uma honra ter um companheiro de legenda como o deputado Julinho, líder do governo Camilo Santana. Qualificaria ainda mais a nossa bancada do PT Ceará na Assembleia Legislativa."

O POVO procurou as assessorias de Julinho e Augusta Brito. A equipe do político afirmou que houve o convite, mas que ele permanece no Cidadania. A reportagem aguarda resposta do gabinete de Augusta.