Imitando voz de pato, Ciro insiste em debate com Moro: "Bora, fulerage!"

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) continua sua saga de tentar realizar um debate com o também pré-candidato ao Palácio do Planalto Sérgio Moro (Podemos). Durante live na noite desta terça-feira, 11, o pedetista chegou a fazer voz de pato para satirizar o adversário. Moro é alvo de piadas por conta de sua voz considerada esganiçada. "Quá! Corrupção, corrupção. Bora, fulerage! Vamos debater", afirmou Ciro.

Imitando voz de pato, Ciro desafia mais uma vez Moro para um debate. "Bora, fulerage!" pic.twitter.com/22p2Tmh1PU — Jogo Político (@jogopolitico) January 12, 2022

Em dezembro do ano passado, o ex-juiz chegou a ser convidado para um debate com Ciro pela jornalista Mara Luquet, do programa Diálogos (Canal MyNews), mas disse que não aceitaria a proposta enquanto o ex-governador do Ceará mantiver uma postura que Moro considera “ofensiva e agressiva”. “O Ciro, primeiro, tem que largar essa postura dele ofensiva, agressiva, para dialogar”, disse o pré-candidato. Nas redes sociais, a resposta de Moro tem sido usada por apoiadores de Ciro para chamar o ex-ministro de “medroso”. No Twitter, há até uma nova campanha para que o embate aconteça. A hashtag #DebateCiroeMoro ficou entre as mais compartilhadas do dia.

Também nesta terça, em entrevista ao jornalista Mário Kertész, Moro chegou a afirmar que está disposto a debater “com qualquer um, a qualquer momento”. O ex-ministro da Justiça disse ainda que é mais bem preparado do que todos os demais nomes que devem concorrer à Presidência da República. Mote para Ciro refazer o desafio. "Meu caro Mário Kertész, dê esta oportunidade ao Moro de mostrar que é 'corajoso e bem preparado'. Organize um debate meu com ele, em seu programa, qualquer dia, de preferência ainda esta semana", afirmou.