Petista Ilário elogia Tasso na pandemia: "Dono de shopping e não deu uma palavra contra isolamento"

Membro de um partido que é rival histórico do PSDB, Ilário Marques afirmou que Tasso representou um "esforço coletivo de modernização do Estado" e diz que avanços que ele iniciou seguem até Camilo

O secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, Ilário Marques (PT), comentou a relação do PT com o senador Tasso Jereissati (PSDB) e fez uma avaliação da figura do tucano que deve se despedir das disputas eleitorais neste ano. Segundo Ilário, Tasso é um "democrata" que, mesmo sendo empresário, manteve uma postura elogiável durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Nesse momento onde tantas pessoas surpreenderam com posturas de direita exacerbada, o senador Tasso, dono de uma empresa e que tem um shopping, nunca deu uma palavra contra o isolamento social. Deu demonstração de sensibilidade quanto a pandemia, isso merece ser elogiado”, ressaltou.

Membro de um partido que é rival histórico do PSDB, Marques afirmou que Tasso representou um “esforço coletivo de modernização do Estado” à época em que foi governador dos cearenses e que os parâmetros criados por sua gestão perpassaram pelos governos que o sucederam.

“Ingressei na política em 1986 e fomos uma posição bastante contundente ao governo Tasso, mas sempre tivemos diálogo”, contou. “Eu entendo que o Tasso representou um esforço coletivo de modernização do Estado. Nós tínhamos a esquerda em formação, PT e PCdoB criando seus primeiros quadros, e o Tasso como governador representou essa modernização”, concluiu.

Segundo Marques, o modelo, os avanços econômicos e as questões estruturais a partir do governo do tucano tiveram continuidade nos governos posteriores de Lúcio Alcântara, Cid Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT).

