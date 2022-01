Jogo Político entrevista o novo secretário de Direitos Humanos de Fortaleza Ilário Marques, do PT; assista

No programa, que vai ao ar a partir das 17h30min nas plataformas digitais do O POVO, Ilário falará sobre o processo que o levou a decidir assumir a pasta num contexto em que o PT Fortaleza continua na oposição à gestão Sarto

A segunda edição do programa Jogo Político em 2022 recebe, nesta terça-feira, 11, o advogado Ilário Marques (PT), novo secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza. O petista, que também é ex-prefeito de Quixadá e ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, foi nomeado para o cargo na administração do prefeito José Sarto (PDT) na última sexta-feira, 7. Ilário é o primeiro petista a integrar uma gestão do PDT em Fortaleza ao longos dos últimos 10 anos.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No programa, que vai ao ar a partir das 17h30min nas plataformas digitais do O POVO (YouTube, Facebook e Twitter), Ilário falará sobre o processo que o levou a decidir assumir a pasta num contexto em que o PT Fortaleza é, - e continuará sendo mesmo com a entrada de um petista -, oposição à gestão Municipal comandada por Sarto.

Além disso, o novo secretário projeta as repercussões que o aceno dos pedetistas pode ter nas articulações para as eleições gerais deste ano no Estado, onde o grupo governista ainda define um nome para disputar a sucessão do governador Camilo Santana (PT).

O quadro Confronto das Ideias trata sobre o tema revogação da reforma trabalhista, que entrou em pauta na cena política nos últimos dias. Os deputados federais cearenses Heitor Freire (PSL) e José Guimarães (PT) expõem suas opiniões sobre a possibilidade. No Alguém me Disse, o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, traz informações sobre a articulação para as composições de chapas majoritárias no pleito de 2022.

O quadro Histórias do Poder aproveita o gancho da troca de críticas entre o senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) e o deputado federal e pré-candidato a governador do Ceará Capitão Wagner (Pros) para contar os rompimentos ao longo da trajetória política de Jereissati. Os adversários que fez e os ex-aliados dos quais distanciou-se na vida pública.



Tags