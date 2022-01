Ilário Marques projeta que Camilo pedirá voto para Lula, mesmo sendo do grupo de Ciro

O novo secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, Ilário Marques (PT), disse acreditar que o governador Camilo Santana (PT) pedirá votos para o ex-presidente Lula (PT) no Ceará, mesmo fazendo parte do grupo político do ex-ministro e também presidenciável Ciro Gomes (PDT). Declarações foram dadas ao programa Jogo Político, do O POVO, nesta terça-feira, 11.

Questionado sobre se acreditava que Camilo pedirá voto para Lula, mesmo sendo aliado dos Ferreira Gomes, Ilario disse não ter dúvidas. “Eu não posso ter dúvidas disso, senão Camilo sairia do PT. O governador já mostrou que na hora do posicionamento político ele se posiciona politicamente e partidariamente e nós não temos dúvida disso”, reforçou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A costura no Ceará é complexa a partir das projeções de que o candidato governista provavelmente será do PDT e pedirá voto para Ciro Gomes. Sobre se é possível manter palanque forte no Estado para Lula neste cenário, Marques comenta que sim.

“Se você tem boas lideranças, chapas de deputados, alianças e tem um governador que projeta-se ser candidato ao Senado, isso é um palanque fortíssimo. Nós temos que manter pontes para um eventual segundo turno e a perspectiva de manter a unidade para governar”.

O secretário disse ainda que Camilo Santana será o responsável por conduzir o seu processo de sucessão e criticou postura de alas petistas de fazer "veto público" a determinados nomes.

"Não é elegante e não devemos fazer prática de veto político público, isso se discute no âmbito da direção partidária, daqueles que estão conduzindo a sucessão", enfatizou. As maiores expressões políticas de resistência a nomes do PDT são alas petistas mais próximas aos deputados federais Luizianne Lins e José Airton.

Sobre a sucessão, Ilário reforçou o entendimento de que Camilo deve ser o principal responsável pela condução do processo. "O PT, com a maturidade com que se encontra hoje, tem a devida conta da importância de Camilo para o partido. E portanto, é natural que quem vai presidir a sucessão do estado é o governador, claro com a direção partidária e amplo debate no partido", defendeu.

E seguiu: "É natural que o governador saindo para ser senador, com todo apoio estadual, nacional e do Lula que o PT não tenha o candidato para governador e para senador. O partido tem que preparar bancadas de deputados federais, deputados estaduais e se preparar para as próximas eleições municipais (2024) par aumentar a sua força dentro de um contexto mais amplo".

Tags