Deltacron: especialistas cogitam erro de sequenciamento genético

Uma cepa da Covid-19 que supostamente combina as variantes Delta e Ômicron foi identificada no Chipre, país localizado no Mar Mediterrâneo. A descoberta foi feita pelo professor de ciências biológicas da Universidade de Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular, Leondios Kostrikis. Conforme o professor, 25 casos da suposta nova variante "Deltacron" foram encontrados. No entanto, especialistas apontam que a "Deltacron" pode ser resultado apenas de um erro de sequenciamento genético.

As análises da nova cepa mostram que a frequência relativa da infecção combinada é maior entre os pacientes hospitalizados devido à Covid-19 em comparação com os pacientes não hospitalizados. Dados foram enviados à Gisaid, o banco de dados internacional que rastreia as alterações no vírus, no dia 7 de janeiro.

O surgimento dessa nova cepa gera mais um alerta caso realmente combine duas cepas. Uma, Ômicron, tem nível de transmissão alto, enquanto a Delta é mais agressiva e letal. A combinação das duas cepas poderia levar a pandemia a um estágio mais grave, talvez pior do que os piores momentos de 2020 e 2021. As informações são do portal Superinteressante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto China detecta mais casos de Ômicron e várias cidades endurecem restrições

Covid-19: aumento de casos não deve elevar número de óbitos

Variante Ômicron ameaça planos de IPOs no início de 2022 nos EUA

O primeiro a levantar a possibilidade de erro foi o virologista Tom Peacock, da Imperial College London. Segundo ele, “claramente parece ser contaminação” das amostras testadas.

O especialista acredita que a máquina de sequenciamento genético da Universidade do Chipre não teria sido adequadamente limpa e esterilizada, contendo resíduos de amostras anteriores, que teriam se misturados durante a leitura das novas, gerando a falsa identificação de uma nova variante.

O biólogo americano Eric Topol, diretor do Scripps Research Institute, também defende a mesma linha de pensamento de Peacock. O cientista explica que isso supostamente é revelado pelo próprio código genético, que contém um trecho intacto da Ômicron “colado” sobre a Delta, onde não há alterações que seriam esperadas num caso de recombinação.

De acordo com o professor Kostrikis, que descobriu a suposta nova variante, o resultado não é um erro. Ele informa que o sequenciamento foi realizado em diversas máquinas diferentes, inclusive fora de Chipre. Os resultados foram os mesmos. No entanto, o professor não explicou como, quando e para quais laboratórios de sequenciamento a “Deltacron” teria sido enviada.

Kostrikis informa que, apesar da descoberta, a nova cepa não parece capaz de competir com a Ômicron e tende a desaparecer. Ainda segundo o professor, dos 25 pacientes infectados, 11 estavam hospitalizados e 14 se recuperavam em casa.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags