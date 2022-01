Deltacron: nova cepa que mistura características da Delta e da Ômicron é descoberta no Chipre

Variante infectou pelo menos 25 pessoas no Chipre

Com características das variantes Delta e Ômicron, uma nova cepa do coronavíruus, "Deltacron", foi identificada no Chipre.

Variante infectou pelo menos 25 pessoas, tendo sio relatada pelo professor Leondios Kostrikis, da Universidade do Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular.

De acordo com Kostrikis, ainda está sendo investigado se a nova cepa é "mais patológica, contagiosa ou se vai prevalecer". Registro da nova variante ocorre cerca de uma semana após descoberta de uma outra variante, intitulada IHU e identificada por pesquisadores franceses.

O registro oficial da Deltacron no banco de dados do GISAID - iniciativa científica global de dados genômicos de vírus influenza e coronavírus - data do último dia 7 de janeiro.

