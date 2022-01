"Estou morrendo. A coisa está ruim", disse Bolsonaro a médico antes de se internar

O médico disse que o presidente teria morrido se ele vomitasse o líquido do suco gástrico que estava no estômago

O cirurgião Antônio Luiz Macedo interrompeu as férias nas Bahamas para atender o presidente Jair Bolsonaro, internado nesta semana com obstrução no intestino. O médico operou o presidente após a facada, em 6 de setembro de 2018. Em entrevista ao jornal O Globo, ele conta como o presidente informou a ele que estava passando mal.

"Ele me ligou chorando de dor. Falou: 'Estou morrendo, Macedo. A coisa está ruim'", contou o médico.

O cirurgião disse que orientou o presidente a se internar imediatamente no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e ligou para o diretor da unidade, para providenciar o atendimento.

Macedo chegou das Bahamas no dia seguinte a Bolsonaro se internar. "Quando cheguei, analisei a tomografia, os exames de sangue e toquei na barriga dele. Quando apalpei, vi que o intestino não estava rasgando e estava mais molinho. Foi muito bom. Porque qualquer cirurgia que for feita nessa região dificilmente vai durar menos de 12 horas."

O médico reforçou que o problema foi causado por Bolsonaro não ter mastigado bem o camarão na véspera. "A dor é pavorosa. É como alguém bater com um martelo na barriga com força. O presidente é forte", disse sobre os sintomas.

Ele disse que a obstrução de Bolsonaro foi menos grave que a seis meses atrás, mas não deixou de envolver risco de morrer. "Foi menos grave. Ele se recuperou rapidamente. Mas não existe pequena obstrução no caso do presidente. O intestino está todo colado na parede devido a vários fatores. A própria facada, as cirurgias, os sangramentos e infecções já ocorridos. É sempre perigoso, portanto. Na hora que passamos a sonda nele, saiu um litro de suco gástrico do estômago. Se ele vomitasse o líquido entrava nos pulmões e ele morria."

De acordo com Macedo, Bolsonaro deve evitar comer carne, castanha de caju e amendoim. Também deve evitar subir em caminhões ou lugares altos. "Se o impacto de uma queda atingir a região fragilizada, que é o lado esquerdo na altura do umbigo, pode romper o intestino", afirmou. "Não pode fazer força também por um bom tempo — a força pode fazer o abdome torcer."

