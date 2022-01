Bolsonaro é hospitalizado novamente em São Paulo

Presidente da República está com suspeita de obstrução intestinal, mesmo quadro pelo qual foi internado em julho de 2021; Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi internado na madrugada desta segunda-feira, 3, em São Paulo (SP). O avião presidencial pousou no aeroporto de Congonhas, por volta de 1h30min. Em seguida, uma ambulância foi vista deixando o local.

Segundo o site Uol, Bolsonaro estaria com suspeita de obstrução intestinal. O portal confirmou a informação com Antônio Luiz Macedo, que tem chefiado os cuidados com o sistema digestivo de Bolsonaro.

O cirurgião, que estava de férias no exterior, disse que voltará ao Brasil ainda nesta manhã para se juntar à equipe médica que acompanha o presidente. Bolsonaro está, no momento, realizando exames para confirmar o quadro e avaliar a necessidade de cirurgia.

Ele está no hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Em julho de 2021, Bolsonaro ficou quadro dias internado no mesmo local, também devido a uma obstrução intestinal.

Até a noite do domingo, 2, o presidente estava de folga em Santa Catarina. Ele foi criticado por não interromper as férias para acompanhar a situação das fortes chuvas que ocorrem entre o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, que já deixaram 25 pessoas mortas e mais de 150 cidades em situação de emergência.

