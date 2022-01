Bolsonaro internado: médicos do presidente descartam nova cirurgia

Boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira, 4, descarta necessidade de nova cirurgia do presidente Jair Bolsonaro. Ele está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com obstrução no intestino.

O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente após a facada em setembro de 2018, avaliou Bolsonaro. O médico estava nas Bahamas e retornou ao Brasil para atender o paciente.

Conforme o boletim médico, Bolsonaro reagiu bem ao tratamento sem cirurgia e o quadro de obstrução intestinal se desfez. Ainda não há, todavia, previsão de alta.

Bolsonaro foi internado às 0h30min. Ele relatou nas redes sociais que foi colocada sonda nasogástrica e disse na ocasião que havia possibilidade de cirurgia. Boletim médico divulgado na tarde da segunda informava que o paciente apresentava melhora, mas não havia definição sobre realizar ou não a cirurgia.

