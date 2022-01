Bolsonaro foi internado por não mastigar camarões no almoço, diz médico

O médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (PL) após ter sido internado na capital paulista com obstrução intestinal, disse que o problema do presidente foi provocado por um camarão não mastigado corretamente. De acordo com o médico, Bolsonaro fará uma dieta especial e caminhadas nas próximas semanas.

"O presidente está com a saúde muito boa, se recuperando rapidamente. Quando cheguei, o intestino estava começando a funcionar e no dia seguinte já estava funcionando", disse. Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 5, após dois dias de internação. Ele havia dado entrada no Hospital Vila Nova Star, na madrugada da última segunda-feira, após sentir dores abdominais enquanto passava férias de fim de ano no litoral de Santa Catarina.

"Domingo eu não almoço, eu engulo. Uma peixada, tinha uns camarõezinhos também. Aí eu mastiguei o peixe e engoli o camarão. Foi isso que aconteceu", disse Bolsonaro durante coletiva nesta quarta-feira. Macedo aproveitou para reforçar o que ocorreu: "O camarão não foi mastigado, é o que ele está explicando. A gente pede para todos os clientes fazerem o que a gente faz: mastigar 15 vezes em cada garfada", disse o médico.

Após a alta, o Hospital também divulgou uma nota comunicando a melhora do presidente. “Jair Messias Bolsonaro, recebeu alta hoje do Hospital Vila Nova Star. O presidente estava internado desde 3 de janeiro para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente", escreveu.



