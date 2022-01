Hospital onde Bolsonaro foi internado tem 99,5% dos funcionários vacinados, diz jornalista

Segundo a reportagem da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o Vila Nova Star pertence à Rede D’Or e conta com aproximadamente mil funcionário

O Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado, com um quadro de suboclusão intestinal, possui 99,5% dos funcionários com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. A porcentagem obedece às regras estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A informação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Segundo a reportagem, o Vila Nova Star pertence à Rede D’Or e conta com aproximadamente mil funcionários. O hospital completará três anos em maio.

Assumidamente sem receber nenhum imunizante até o momento, o presidente é um crítico ferrenho da campanha de imunização. Ele deu entrada no hospital nesta segunda-feira, 3, e não tem previsão para receber alta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro internado: médicos do presidente descartam nova cirurgia

Presidente tem melhora clínica e não deve ser submetido à cirurgia

Bolsonaro usa TikTok para compartilhar foto em leito de hospital

Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem feito ataques constantes às recomendações sanitárias, incluindo a vacinação. Em 2020, o presidente ignorou ofertas de imunizantes da Pfizer e criticou a vacina diversas vezes em agendas oficiais, começando pela fabricada pelo Butantan, distribuída inicialmente pelo Governo de São Paulo. Ele também foi indiciado pela CPI da Covid por nove crimes, entre eles epidemia com resultado morte.

Tags