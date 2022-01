Em ano eleitoral, saúde de Bolsonaro volta a virar arena de embates políticos

Neste domingo, 2, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um quadro de obstrução intestinal. Após ser vítima do famoso atentado a faca, em 2018, ainda quando atuava como então candidato ao Planalto, o mandatário precisou ser hospitalizado sete vezes. As internações foram realizadas para tratar complicações que envolvem as áreas afetadas do ataque.

Novamente, aliados e filhos do presidente corroboraram com a narrativa de que, no episódio da facada, Adélio não agiu isoladamente. As suspeitas são levantadas mesmo com a constatação da Polícia Federal de que o acusado agiu sem cúmplices. O caso de "exploração política" do acontecido em 2018, então, ficou novamente no topo dos noticiários brasileiros.



Por parte da extrema-direita bolsonarista, a tentativa é de vitimizar o presidente, colocá-lo como mártir do sentimento de ódio da oposição e associar o problema ao atentando praticado pelo "ex-militante do Psol". "Graças a Deus meu pai passa bem! Cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando na verdade ele é a vítima do ódio de um ex-militante do Psol e de mal amados hipócritas desejando sua morte", lembrou, nesta segunda-feira, 3, o senador Flávio Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro usa TikTok para compartilhar foto em leito de hospital

Hospital onde Bolsonaro foi internado tem 99,5% dos funcionários vacinados, diz jornalista

Flávio Bolsonaro diz que presidente pode receber alta 'a qualquer momento'

Bolsonaristas cobram STF em razão de ataques ao presidente após internação em SP

Bolsonaro não fará cirurgia para tratar obstrução intestinal

Michelle publica foto de Bolsonaro caminhando em hospital

A cada internação, enquanto acompanham o presidente, integrantes da família Bolsonaro fazem questão de entrar nas redes sociais e seguem como uma espécie de boletim médico opinativo. Desta vez, ao lado do esposo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro agradeceu as mensagens recebidas pela internação e reforçou que a internação é decorrente da facada que Bolsonaro sofreu em 2018 e que o episódio causou "sequelas" pelo resto da vida do mandatário.

Em ação conjunta, aliados de primeira ordem de Bolsonaro cobraram na noite de segunda-feira, 3, horas após a hospitalização do ex-capitão, ações do Supremo Tribunal Federal (STF) contra quem usa as redes sociais para desejar a morte do presidente. O grupo de bolsonaristas classificaram postagens que celebram a internação do presidente e desejam que ele não se recupere como uma "ameaça à vida" de Bolsonaro.

Postagens de apoio ao presidente e de politização da internação vêm de nomes já conhecidos, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o pastor e deputado Marco Feliciano, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, e a deputada Carla Zambelli (PSL-SP). Esta última tem classificado os ataques como "ódio do bem", menção às críticas feito ao presidente e apoiadores sobre eles disseminarem discursos de ódio.

Ao expor suas fragilidades nas redes sociais, internado, Bolsonaro busca apoio e empatia da população. É o que defende o cientisa político Uribam Xavier. "Eu não vejo nenhuma mudança no comportamento, ele [Bolsonaro] sempre usou o dia a dia como simulacro e espetáculo. O Bolsonaro o tempo todo utiliza desse expediente. A questão é que é um expediente que está tão usado, então, até onde isso pode funcionar?", avalia.

Segundo o pesquisador, embora desgastado, o presidente ainda se apoia numa competitividade válida nas pesquisas eleitorais que oferece margem de dois dígitos, atrás apenas do ex-presidente Lula. Seu embate em torno da terceira via se concretiza somente com a ameaça do ex-ministro Sérgio Moro. "O Bolsonaro aposta nisso, no apoio de pessoas que não importa o que ele faça, sempre vão o apoiar, com perfil conservador. Esse conjunto de gente tá fazendo ele estar nesse patamar dos 20%. Isso é muito confortável para ele", ressalta Uribam.

Portanto, o cientista acredita que, apesar da população ter chegado ao limite do esgotamento com as ações e omissões do presidente, um número considerável de apoiadores ainda o apoiam em quaisquer circunstâncias, o que inclui as situações de fragilidade. Porém, ele destaca que o mesmo comportamento ressalta a revolta dos setores de oposição ou que se arrependeram do apoio ao bolsonarismo.

Durante os últimas dias, as redes sociais se dividiram sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Em suas publicações, diversos internautas ironizaram seu estado de saúde e trocaram mensagens e cobranças em relação à omissão de sua gestão sobre as enchentes que assolam o sul da Bahia. Setores da esquerda, por exemplo, minimizaram a real gravidade da hospitalização do presidente e até desejaram a morte dele.

Nas redes sociais, internautas ironizaram que Bolsonaro "meteu um atestado” para não ir trabalhar no 1º dia útil de 2022. Opositores brincaram e criticaram o fato do chefe do Executivo ter aproveitado, até o momento, todas as suas férias saudável em Santa Catarina. “Que prazer que sinto ao saber que o filho da puta passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta: que exploda em merda”, debochou o ator José de Abreu.

A fala rendeu, inclusive, um embate político entre Abreu e o vereador Carlos Bolsonaro. O parlamentar indagou, em tom de ironia, membros do STF e “checadores do Twitter” se o comentário de Abreu seria mais um exemplo do “ódio do bem”. “Só gostaria de ler a resposta para a questão! Nada farão?”.