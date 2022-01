Bolsonaro usa TikTok para compartilhar foto em leito de hospital

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta oficial no TikTok, nesta terça-feira (4), para publicar uma foto no leito hospitalar sendo atendido pelo médico-cirurgião Antonio Luiz Macedo. Priorizar o uso desse aplicativo é incomum no caso do presidente, que prefere Twitter, Facebook e Instagram para informar seus seguidores.

Bolsonaro está internado desde a madrugada de segunda-feira no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma obstrução intestinal. Na foto compartilhada pelo presidente, ele é atendido por Macedo, que acompanha seu quadro desde que sofreu um atentado a faca durante a campanha presidencial de 2018. O médico chegou ao hospital nesta manhã após interromper suas férias nas Bahamas.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, a obstrução do presidente "se desfez" e não há indicação de cirurgia. A equipe médica diz também que Bolsonaro teve uma evolução clínica "satisfatória" e iniciará hoje uma dieta líquida. Não há previsão de alta.

Primeira-dama

Na sequência, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, divulgou em suas redes uma foto do presidente andando pelos corredores do hospital. Desde que Bolsonaro chegou ao hospital, nem a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), ou a assessoria do hospital confirmou se a Michelle ou outro familiar acompanha o presidente.

